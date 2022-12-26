Köprülü Kavşak’ta sona doğru

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımının son aşamalarına gelinen farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarını inceleyerek son durum hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Köprülü Kavşak tamamlanma noktasına ulaşıyor

Çıkış yönlerinde asfaltlama çalışmalarına başlanacak olan proje ile ilgili detayları paylaşan Başkan Kılınç, yolun bir kısmının kısa süre içerisinde trafiğe açılacağının müjdesini vererek, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımı tamamlanma noktasına ulaşan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledik. Gelinen nokta hakkında sorumlulardan bilgi aldık. İnşallah kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak olan bu projenin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak kendilerinin de 10 milyon TL'yi aşkın bir yatırımda imzalarının olduğunu ve yürüttükleri çalışmalara değinen Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak bizim de kanalizasyon, içme suyu hattı ve bağlantı yollarını yaptığımız projede çalışmalar tamamlandı. Ortalama maliyeti 10,5 milyon TL'yi bulan yatırımımız ile ekiplerimiz 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 8 bin 155 metre içme suyu hattı döşeyip, bağlantı yollarını tamamladı " ifadelerini kullandı.



Perre Haber Ajansı (PHA)