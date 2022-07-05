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Köprülü kavşak inşaatı başlıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindekiler Hastane Kavşağına yapılacak olan köprülü kavşak alanında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı.

05 Temmuz 2022 Salı 15:11
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Köprülü kavşak inşaatı başlıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindekiler Hastane Kavşağına yapılacak olan köprülü kavşak alanında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, beraberinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe kavşakta incelemede bulundu. Alanda yapılan inceleme sonrasında şantiyede görsel üzerinde köprülü kavşağın teknik bilgileri konuşuldu.

Burada açıklamada bulunan Ahmet Aydın, “Daha önce bu şehirde bir köprülü kavşak yoktu. Önce Altınşehir’de çok güzel bir köprülü kavşak yaptık. Hem hastane, hem otogar hem de Kahta istikametiyle çok önemli olan bu kavşak 7-8 yolun kesişme noktasıdır. Burada trafik belli saatlerde çok fazla yoğun oluyor. Buranın köprülü kavşağa ihtiyacı olduğunu Bakanımıza ilettik. Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla iş ihale edilerek çalışmalara başlanıyor. İşin bitim süresi 300 gün ama burayı yarı oranında bir süreyle, yılsonun da büyük oranda bitirmeyi planlıyoruz. 2023’e girerken buranın faaliyete geçecek duruma gelmesini planlıyoruz. Aynı zamanda 3,5 kilometrelik Çelikhan yolu da bu kavşak ile birleşecek. Burada katkı sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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