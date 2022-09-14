Konut projesinden Adıyaman merkez ve tüm ilçeleri faydalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzyılın en büyük konut projesinden Adıyaman merkez ve 8 ilçenin tamamı faydalanacak.

Daha önce açıklanan listede Besni 500, Çelikhan’da 500, Gerger 120, Gölbaşı 270, Sincik 260, Tut 100 olmak üzere toplam bin 750 konut yapılacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın girişimleriyle Adıyaman merkeze 500, Kahta ilçesine 300, Samsat ilçesine 100 konut yapılması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İl evim, ilk iş yerim’ projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İlk etapta Adıyaman’a bin 750 konut planlanmıştı ancak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ile yaptığımız görüşmelerde, merkeze 500, Kahta ilçesine 300, Samsat ilçesine 100 konutu dahil ederek sayıyı 2 bin 650 konuta çıkarttık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımız, TOKİ Başkanımıza destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

iha