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Konukoğlu Ailesi’nden Adıyaman’a öğretmen Evi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gaziantep’de SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu’nu ziyaret etti.

11 Mart 2022 Cuma 08:53
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Konukoğlu Ailesi’nden Adıyaman’a öğretmen Evi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gaziantep’de SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu’nu ziyaret etti.

Adıyaman’da yatırımlar dışında yaptıkları sosyal projeler ile öne çıkan Konukoğlu ailesi Adıyaman’ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan öğretmen evi inşaat yapım işini üstlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Dağtekin, “Adıyaman’ımıza yaptıkları büyük yatırımlar dışında sosyal projelere de destek veren Konukoğlu ailesinden İlimize modern bir öğretmenevinin yapımı konusunda müjde aldık. Eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılayacak proje ile birlikte en iyi şekilde faydalanabilecektir. Kısa süre içerisinde başlanacak projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 11.03.2022 08:59
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