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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 11:23
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Resul M. (21), idaresindeki 02 DE 134 plakalı otomobil, 3.Çevre yolu ile 30 Ağustos Caddesinin kesiştiği kavşakta kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine M. (61), ile Resul M. (18), yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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