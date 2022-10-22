Kommagene Krallığı’nın eşsiz mirası keşfediliyor

Adıyaman’a gelen sanatçı, tarihçi, gazeteci, yazarlar ve gastronomi şefleri Kommagene Krallığının gizemli ve eşsiz eserlerini keşfediyor.

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi çerçevesinde Adıyaman’a davet edilen misafirlere 4 günlük program ile Adıyaman tanıtılıyor. Kommagene Krallığı başta olmak üzere bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehri Adıyaman, gastronomisiyle de adından söz ettiriyor.

Belgesel ve televizyon yapımcısı, savaş muhabiri Çoşkun Aral, Şef Haczer Amani, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, Sultans Of The Dance gurubu, Arkeolog Nezih Başgelen, sanatçı Cansu Ergin, Aktör Celil Nalçakan, Piyano sanatçısı Ilgıt Dağüstün, Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Akademisyen Yazar Doç. Dr. Ebru Güzel, Heykeltraş Cansu Sönmez, Nihat Özdal kuratörlüğünde Ressam Beste Dündar sanatçı, tarihçi, gazeteci, yazarlar ve gastronomi şefleri Adıyaman’ı geziyor. Davetliler tarihi ve külüterl yerlerin yanı sıra Adıyaman’a özgü yemekleri tadıyor. Gelen davetlilerden sanatçılar ve şefler canlı performans sergiliyor.

20 Ekim tarihinde başlayan etkinlik 23 Ekim akşamı son bulacak. Birbirinden renkli ve farklı etkinliğin yer aldığı programa katılan davetliler Adıyaman’ı ve gastronomisini çok beğendiklerini ifade etti.

iha