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Koç ve Arslantaş ailelerinin acı günü

Adıyaman 1954 Spor Kulübü eski başkanı Hüseyin Koç’un annesi, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’ın da teyzesi olan Naime Koç hayatını kaybetti.

12 Kasım 2021 Cuma 14:57
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Koç ve Arslantaş ailelerinin acı günü

Adıyaman 1954 Spor Kulübü eski başkanı Hüseyin Koç’un annesi, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’ın da teyzesi olan Naime Koç hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Adıyaman 1954 Spor Kulübü eski başkanı Hüseyin Koç’un annesi ve aynı zamanda İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’ın teyzesi olan Naime Koç (77), yaklaşık 3 hafta önce yoğun bakıma alınmıştı. Burada tedavisi süren Naime Koç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Naime Koç, öğle namazına müteakip Adıyaman Belediyesi Mezarlık Camiinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, spor camiası, basın mensupları, Koç ve Arslantaş aileleri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: iha
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