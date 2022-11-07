Kıymaz: İşbirliği ve Dayanışmaya ihtiyaç var

Çıkarılan sosyal medya yasasıyla sektöre bir düzenleme getirildiğine işaret eden Erbaş bölgelilerinde basın kuruluşlarıyla istişare ederek sorunların çözümü ve işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz GAP bölgesinde Şanlıurfa gelişen büyüyen, ipek yolu üzerinde önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi .Bölgesel birçok sorunun yanı sıra bölgesel olarakta basın sektörünün gelişmesi, sorunlarının çözümü için işbirliklerine ve dayanışmaya ihtiyaç vardır.

Özellikle yazılı basın, girdi maliyetlerindeki aşırı artış nedeniyle son birkaç yılda önemli oranda kapanmalar yaşadı. Yerel basının desteklenmesi için resmi ilan ve reklamların artırılması gerekiyor.

Son çıkan sosyal medya yasasına bağlı olarak internet haber sitelerinin de bu ilanlardan faydalanmasının önü açılıyor. Bu durum sevindirici fakat, İlan pastasının artırılmadan fazla sayıya bölünmesi mevcut yazılı basının daha da ilanlardan payının zayıflamasına yol açacaktır.

Bölgemizdeki mesleki kuruluşların ve iletişim il müdürlüğünün iş birliğiyle sorunların daha hızlı bir şekilde çözümünün yolu açılacaktır.Ziyaretiniz için teşekkür ederim’ dedi.



Kaynak:PHA