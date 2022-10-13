KİTAP İMZA GÜNÜNE DAVET

"Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri" adlı kitabının konusu Adıyaman'ın İnanç Turizmine Seyahat, kitapta Adıyaman'da vefat eden Evliyaların, Erenlerin, ziyaretgahların tarihçesi, menkıbeleri ve kerametleri yer almaktadır. Bu kitabı okuyanlar, Adıyaman'ın İnanç Turizmine Seyahat etmiş kadar bilgi sahibi olacaklar.

İkinci kitabı

"Sevgi Yumağı" adlı Şiir kitabı ise yaşanmış hikayesi olan şiirlerle dopdolu, her okuyucunun kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitaptır. okuduğunuzda büyük bir haz alarak şiire doyacaksınız.

Bitmez tükenmez sevgimiz,

Son Peygamber önderimiz,

Kur-an bizim rehberimiz,

Dostlar Gelin dost bağına.

Tarih: 16 Ekim 2022 Pazar Günü

Saat: 13:00 ile 17:00 saatleri arasında

Yer: Halk Eğitim Merkezi Adıyaman