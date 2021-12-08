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Kış Spor Okullarında eğitimler başladı

Adıyaman Belediyesi, kış spor okullarıyla halkın taleplerini karşılamaya başladı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 16:46
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Kış Spor Okullarında eğitimler başladı

Adıyaman Belediyesi, kış spor okullarıyla halkın taleplerini karşılamaya başladı.

Adıyaman Belediyesi, sağlıklı bir neslin yetişmesi için yaz mevsimi boyunca kendi tesislerinde gerçekleştirdiği yaz spor okullarından sonra şimdi de kış spor okulları için eğitimlere başladı. Adıyaman Belediyesi tarafından, kış mevsiminde de sportif imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen kış spor okulları hakkında bilgi veren yetkililer, eğitimlerin çeşitli dallardaki sportif faaliyetlerle başladığını söyledi.

Yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak sosyal yaşam ve spora ciddi önem veriyoruz. Bu anlamda halkımızın sportif faaliyetlerden faydalanabilmesi için bünyemizde bulunan ve dört mevsim kullanılabilen tesislerimizi hizmete sunmaya devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımızdan sonra şimdide kış spor okullarımızın eğitimlerine başladık. Uzman antrenörler nezaretinde, bilimsel çalışmalar ile sürdürülecek olan kurslarımızdan olan basketbol, tenis ve voleybol için 7-15 yaş arası kardeşlerimiz, yüzme kursumuz için de her yaştan vatandaşımız eğitimlerimize katılabilir" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca, kurslarla ilgili bilgi almak isteyenlerin 0 (416) 227 02 45 nolu telefonu arayabileceklerini söyledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.12.2021 16:54
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