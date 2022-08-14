Kılınç, Cumhuriyet Caddesindeki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmaları hakkında sorumlulardan bilgiler alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, caddedeki esnafla da sohbet ederek, caddede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İncelemeler sonunda bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yapılmakta olan yol çalışması ve çevre düzenlemesi hakkında ekiplerimizden bilgi aldık. Mahalle Muhtarımız İlhan Alan ile birlikte mahalle sakinleri ve esnaflarımıza çalışmalarımızı anlattık. Tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Cadde esnafı ise, yolda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

iha