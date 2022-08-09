Kılınç, birim müdürleriyle çalışmaları değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek yaz çalışma programı ve sürdürülen projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Adıyaman Belediyesi’nin yaz çalışma programı ve yine belediye tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda müdürlere gerekli talimatları veren Başkan Kılınç, müdürlüklerin ihtiyaçları ve projeleri hakkında da bilgiler aldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılınç, “Tüm birimlerimizle sahada olmaya, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adıyaman’ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için ekip olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için belediyemizin yaz çalışma programını ve yine belediyemiz tarafından sürdürülen projeleri konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere belediyemizde görevli birim müdürlerimizle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlimiz için, ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize olan güvenine ve desteklerine layık olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

iha