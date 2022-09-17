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Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat’ı ziyaret edecek

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 19 Eylül tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ve Şambayat Beldesini ziyaret edeceğini açıkladı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 15:41
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Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat’ı ziyaret edecek

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 19 Eylül tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ve Şambayat Beldesini ziyaret edeceğini açıkladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Başkanı Emine Köseler ve parti yöneticileriyle birlikte Gölbaşı’nda vatandaşları karşılama törenine davet etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra Genel Başkanımızın aldığı karar gereğince her salı TBMM’de gerçekleştirdiğimiz grup toplantılarımızı Anadolu’ya taşıdık. Her Salı Anadolu’nun bir başka kentinde grup toplantımızı gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bu çerçevede 20 Eylül’de Elazığ’da grup toplantımız olacak ve Genel Başkanımız grup toplantısı için Elazığ’a gidecek. Şanlıurfa’da bir düğüne teşrif ettikten sonra Malatya ve Elazığ programlarına katılacak olan genel başkanımız karayoluyla Malatya ve Elazığ’a gitme kararı alınca bizler de fırsattan istifade ederek yol üzerindeki Şambayat Beldemizde ve Gölbaşı ilçemizde program düzenledik. Ancak Adıyaman Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizdeki hemşehrilerimiz, müsterih olsunlar. Genel Başkanımızın önümüzdeki günlerde daha geniş bir Adıyaman programı olacak ve Adıyaman’ımıza çok daha uzun bir süre ayıracak. Adıyaman’ın her tarafında çok güzel programlar yapacağız. STK toplantıları, kanaat önderleri buluşmaları, halk buluşmaları, gençlik ve kadın buluşmalarını da yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kutuplaşan siyasetini Kılıçdaroğlu’nun siyasetinin birleştirdiğini kaydeden

Tutdere, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İktidar algı oyunlarıyla bu krizin üstünü kapatmaya çalışılıyor. Ancak bizim sahada da gördüğümüz manzara içler acısı. Dokunduğumuz bütün yurttaşlarımız özellikle ekonomik krizden, zamlardan, hayat pahalılığından şikayetçi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu uzun süreden beri sahada çözüm reçetelerini sunuyor. İktidara bu zor süreçte vatandaşlara nasıl yardımcı olması gerektiği noktasında önemli öneriler sunuyor. Ancak hükümet bunları duymuyor. Bütün belediye başkanlarımız çok büyük bir gayretle bu zor süreçte vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyorlar. Onların mücadelesi, Genel Başkanımızın, milletvekili grubumuzun, yerelde örgütlerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın mücadelesi Türkiye’ye yeni bir umut doğurdu ve şu anda Türkiye’nin dört bir tarafında bütün yurttaşlarımız ülkeyi bu zor süreçten kurtaracak partinin adı olarak Cumhuriyet Halk Partimizi telaffuz ediyorlar. Liderliği için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyoruz. Şu anda Genel Başkanımızın ortaya koyduğu liderliği Türkiye’nin kutuplaşan siyasetini tekrar birleştiren rolü gerçekten sahada, Doğu’da, Batı’da, Trakya’da her yerde ciddi bir karşılık uyandırmış durumda. Bu da bizi önümüzdeki seçimlerde, ilk sandıkta zafere taşıyacaktır.

Pazartesi sabahı Şanlıurfa’da çalışmalarına başlayacak olan Genel Başkanımız saat 11.30 ‘da Şambayat’ta ve saat 12.30’da Gölbaşı’nda hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimi Türkiye’nin umudu Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde Gölbaşılı vatandaşları programa katılmaya davet etti.

Kaynak: iha
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