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Kıbrıs Gazisi Eraslan’a son görev

Akciğer kanseri hastalığı dolayısıyla ikamet ettiği Mersin’de dün vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Eraslan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

26 Temmuz 2022 Salı 11:22
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Kıbrıs Gazisi Eraslan’a son görev

Akciğer kanseri hastalığı dolayısıyla ikamet ettiği Mersin’de dün vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden Adıyamanlı 73 yaşındaki emekli Astsubay Mehmet Eraslan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin’de yaşayan ve 3 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Eraslan, vasiyeti üzerine memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Eraslan için Besni merkez Hacı Reşit Camiinde askeri tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Eraslan’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Hacı Reşit Camisine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet Eraslan’ın cenazesi Besni merkezdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Eraslan’ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu Hüseyin Eray Eraslan’a takdim etti.

Tören sonrası Vali Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Eraslan’ın çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 26.07.2022 12:08
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