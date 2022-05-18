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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:27
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H., isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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