Kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı

Kendi asfaltını kendisi üreten Adıyaman Belediyesi, ürettiği asfalt ile bozulan yolları yapmaya başladı.

Kısa süre önce deneme üretimi gerçekleştirilen 42 dönümlük alan üzerindeki tesiste saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, artık asfalt sorunu yaşamadan ve maliyeti minimuma indirerek, şehrin asfaltını yenileyebileceklerini söyledi. Adıyaman Belediyesinin kendisine ait olan tesis sayesinde artık asfalt giderlerinde yüzde 40 civarında bir kar elde edileceğini de söyleyen yetkililer, "Daha az maliyetle daha çok iş yapabilmek için hayata geçirilen bu projemizin ilk asfaltını yolla buluşturduk. Günümüz teknolojisinin en iyi asfalt plenti olma özelliğini de bulunduran tesisimizi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu tesis ile birlikte en kısa zamanda ilimizde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım sorunu tamamen ortadan kalkacak” diye konuştu.

iha