‘Kendal’ zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda adresinde narkotik köpeği ’Kendal’ın aramalarıyla 8 kilo 900 gram esrar ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.H.Ç., isimli kişinin adresine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda ikametin farklı noktalarına saklanılan esrar maddeleri narkotik köpeği Kendal’ın aramaları sonucunda tek tek ele geçirildi. Kendal isimli köpeğin ele geçirdiği 5 parça halinde 8 kilo 900 gram esrar maddesi muhafaza altına alınırken H.H.Ç., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha