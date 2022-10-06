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Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi

Hamile kadına otomobilin çarptığı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları karşısındaki Atatürk Bulvarı’nın refüjüne tel çit çekildi.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:38
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Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi

Hamile kadına otomobilin çarptığı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları karşısındaki Atatürk Bulvarı’nın refüjüne tel çit çekildi.

Önceki gün Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’nden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 aylık hamile Ebru Çiçek’e, Muhammed Uğur G., idaresindeki 27 F 7966 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ebru Çiçek’in karnındaki 7 aylık bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebru Çiçek’in ise hastanede tedavisi sürüyor.

Yaşanılan kaza sonrası Atatürk Bulvarı üzerinde önlem alındı. Üst geçidi kullanmayarak yoldan geçilen bölgeye tel çit çekti. Yapılan çit ile yayaların üst geçitten geçilmesi sağlandı.

Kazaya ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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