Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün kaza, akşam saatlerinde Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda sürücüsü belirlenemeyen ve plakası olmayan motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Kazada motosiklette bulunan Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) ağır yaralanmış ve yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Abdullah Süt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Süt’ün cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha