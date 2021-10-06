Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’da, geçtiğimiz günlerde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce kullanmış olduğu bisikletiyle birlikte Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bedirhan Paşa Kaya’ya (14), Fatih G. idaresindeki 03 BC 237 plakalı Renault marka otomobil çarpmıştı. Meydana gelen feci kazada Bedirhan Paşa Kaya ağır yaralanmış ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavisi süren 14 yaşındaki Bedirhan Paşa Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha