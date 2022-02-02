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Kaymakam Nazlı Demir başarı belgesi ile ödüllendirildi

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, özverili ve başarılı çalışmalar nedeni ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 15:44
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Kaymakam Nazlı Demir başarı belgesi ile ödüllendirildi

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, özverili ve başarılı çalışmalar nedeni ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Göreve geldiği günden beri, yürüttüğü projeler ve yaptığı özverili çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir, gayretlerinin semeresini ödüllendirilerek aldı.

Kaymakam Demir, başarı belgesi almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Valimiz Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmenin gururunu yaşıyorum. Devletimize, milletimize layık olmak, büyüklerimizi mahcup etmemek için her gün bir öncekinden daha fazla azim ve gayretle inşallah çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: iha
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