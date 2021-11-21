Kaymakam Arslantürk, köylülerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve beraberindeki ilçe protokolü, köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyünü ziyaret eden Kaymakam Abdullah Arslantürk’e, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, ilçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Mustafa Öztav, ilçe Emniyet Amir Vekili Seyfullah Çelik ve ilçe Müftüsü Osman Döger eşlik etti.

Kaymakam Arslantürk ve beraberindeki heyet, Yeşilova Köyü halkıyla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, her hangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Kaymakam Arslantürk, köyde yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken yatırımlarla ilgili de incelemelerde bulundu.

iha