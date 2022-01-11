Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,037.40
ALTIN
803.79
DOLAR
13.86
STERLİN
18.86
EURO
15.71

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

11 Ocak 2022 Salı 12:20
10 Okunma
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Karaca (13), idaresindeki elektrikli bisiklet, Sakarya Caddesi itfaiye müdürlüğü yan kısmında yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Bayram Karaca’ya ilk müdahale itfaiye erleri tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Karaca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bayram Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalınan demir mazgallar kazaya neden oluyordu
Çalınan demir mazgallar kazaya neden oluyordu
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Adıyaman’ı temsil edecek
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Adıyaman’ı temsil edecek
Besni’de yoğun sis etkili oluyor
Besni’de yoğun sis etkili oluyor
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi
Adıyaman’da 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Adıyaman’da 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Başkan Dağtekin: “Bugünlere gelmemizde AK Kadınlarımızın payı büyüktür”
Başkan Dağtekin: “Bugünlere gelmemizde AK Kadınlarımızın payı büyüktür”
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Kahta’daki öğrencilere, diş bakım seti dağıtıldı
Kahta’daki öğrencilere, diş bakım seti dağıtıldı
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi
Milletvekili Tutdere’den İHA’ya ziyaret
Milletvekili Tutdere’den İHA’ya ziyaret
Takla atan otomobil ters döndü
Takla atan otomobil ters döndü
Gazetecilerden anlamlı günde anlamlı yardım
Gazetecilerden anlamlı günde anlamlı yardım
Vali Çuhadar 2021 yılını değerlendirdi
Vali Çuhadar 2021 yılını değerlendirdi
Adıyaman’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Adıyaman’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Kasım Öztürk Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı oldu
Kasım Öztürk Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı oldu
Başkan Uslu, İHA’yı ziyaret etti
Başkan Uslu, İHA’yı ziyaret etti
Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi
Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi
Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Adıyaman protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması
Adıyaman protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması
Turanlı’dan gübrede fahiş fiyata tepki
Turanlı’dan gübrede fahiş fiyata tepki
Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi
Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi
Besni’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Besni’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Samsat’ta depremzedelerin konut sevinci
Samsat’ta depremzedelerin konut sevinci
Adıyaman’da 896 adet sentetik hap ele geçirildi
Adıyaman’da 896 adet sentetik hap ele geçirildi
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı
Vali Çuhadar’dan Merinos iplik fabrikasını gezdi
Vali Çuhadar’dan Merinos iplik fabrikasını gezdi
Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama
Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama
Adıyaman’da bin 341 uçak trafiği yaşandı
Adıyaman’da bin 341 uçak trafiği yaşandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim