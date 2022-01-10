Adıyaman’ın Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimini Kasım Öztürk kazandı.

Gölbaşı’nda özel bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divanın oluşturulmasıyla devam eden kongrede Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Daha sonra yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları okunarak ibrasının yapılmasının ardından seçime gidildi.

Mevcut Başkan Mustafa Şahin ve Kasım Öztürk’ün aday olduğu genel kurulda 333 delege oy kullandı. Mustafa Şahin 138, Kasım Öztürk 191 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Oyların büyük bir bölümünü alan Kasım Öztürk Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı oldu.

iha