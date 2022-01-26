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Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi jandarma kurtardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile, Haydarlı Jandarma ekipleri tarafından bulundukları evlerinden kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 17:31
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi jandarma kurtardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile, Haydarlı Jandarma ekipleri tarafından bulundukları evlerinden kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde yaşayan Süleyman Çığa, Elif Çığa ve Selver Çığa, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 Kişilik aile zehirlendiklerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yolun yağan kardan dolayı kapalı olmasından dolayı ilerleyemeyince devrene Haydarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devreye girdi. Jandarmanın arazi aracıyla evden alınan Çığa Ailesi, sağlık ekiplerinin bulunduğu noktaya kadar getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Çığa Ailesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: iha
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