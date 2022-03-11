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Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

11 Mart 2022 Cuma 12:12
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Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesinde ikamet eden Ecrin Karateke ve Ferhat Karateke isimli iki kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre sonra fenalaşan kardeşler için durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ecrin ve Ferhat Karateke kardeşler, Kahta ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan her iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: iha
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