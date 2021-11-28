Karapınar Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karapınar Mahallesinde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesinde bulunan Aksa Cami güneyindeki yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren yetkililer, belirlenen noktanın kilitli parke taşı ile döşendiğini dile getirerek, amaçlarının ihtiyaç duyulan tüm noktalarda sorunu gidermek olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sokak sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

iha