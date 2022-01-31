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Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı

Adıyaman’da iki hafta içerisinde kaçak avlanan 20’den fazla kişiye işlem yapıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:41
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Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı

Adıyaman’da iki hafta içerisinde kaçak avlanan 20’den fazla kişiye işlem yapıldı.

Kar yağışı ile birlikte yerleşim yerlerine yakın bölgelere inen yaban hayvanlarını avlamak isteyen kaçak avcıların son iki haftada sayısı arttı. Yiyecek bulmakta zorlanan özellikle yaban keçilerini avlayan kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları değerlendirerek, kısa sürede belirtilen yerlere ulaşıyor. Ekipler son 2 hafta içerisinde 20’nin üzerinde kişiye kaçak avcılıktan işlem yaptı. Kaçak avcıların silahlarına el konulurken, hem tazminat hem de idari para cezası uygulanıyor.

Ava kapalı sahada, av sezonu dışında, avcılık belgesi olmadan, nesli tehlike altında olan hayvanların avlanmasından, dolayı en düşüğü 1621 TL’den başlayan idari para cezası ve 65 bin TL’den başlayan tazminat cezaları ödeniyor.

Ekipler ihbarların dışında, önleyici tedbir olarak sürekli kırsal bölgelerde devriye görevini yürütüyor.

Kaynak: iha
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