Galeriler Yazarlar
Adıyaman -2
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,987.82
ALTIN
793.34
DOLAR
13.58
STERLİN
18.51
EURO
15.41

Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:28
8 Okunma
Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 40 - 50 santim olarak görüldüğü yerlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda vatandaşlar yolda kalan araçların yardımına koştu. Sürücülerin bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Şehir merkezinde yolda mahsur kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ
Aday Hakan Yanar Ekibimle Birlikte Hizmet ve Hizmetkârlığa Talibiz
Aday Hakan Yanar Ekibimle Birlikte Hizmet ve Hizmetkârlığa Talibiz
Takla atan otomobilini bırakıp kaçtı
Takla atan otomobilini bırakıp kaçtı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da, otomobil takla attı: 2 yaralı
Adıyaman’da, otomobil takla attı: 2 yaralı
Adıyaman’da okullara 2 gün kar tatili
Adıyaman’da okullara 2 gün kar tatili
Rektör Turgut: “Yeni eğitim hizmet binası çıtayı yükseltecek”
Rektör Turgut: “Yeni eğitim hizmet binası çıtayı yükseltecek”
Adıyaman’a mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman’a mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman’da taşımalı eğitime ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime ara verildi
Terör operasyonunda 1 şahıs tutuklandı
Terör operasyonunda 1 şahıs tutuklandı
Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi
Başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi
Tütün kooperatifleri: “Bizi siyasete malzeme yapmayın”
Tütün kooperatifleri: “Bizi siyasete malzeme yapmayın”
Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu
Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu
Adıyaman’da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Adıyaman’da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi
Milletvekili Tutdere: “Adıyaman-Çelikhan yolunun çilesi bitsin”
Milletvekili Tutdere: “Adıyaman-Çelikhan yolunun çilesi bitsin”
Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor
Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor
Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim