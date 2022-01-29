Kar kürürken hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karı kürüdüğü sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Kuzevleri köyünde meydana geldi. Süleyman Damar (63) çatıda biriken karı temizlemek için evinin çatısına çıktı. Süleyman Damar, çatıda biriken kar kütlelerini kürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalp krizinin ardından olduğu yere yığılan Damar’ın ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Damar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha