Kaplan: Geçen seneye göre balık fiyatlarda yüzde yüz oranında artış var - Videolu Haber

Karadeniz Balıkçılık işletmesi sahibi Mustafa Kaplan, fiyatlarda artış var ama sektörde en zorlandıkları noktanın balık çeşitlerinin Adıyaman’da bilinmemesi olduğunu söyledi.

Fiyatlar artsa da geçen seneye göre satışların da arttığını vurgulayan işletme sahibi Kaplan,"geçen seneye göre satışlarımız daha fazla, insanlar alıyor. Ayrıca fiyatlarda artış var ama malzemelerin fiyatı balıktan daha fazla zamlandı. Balığa yüzde yüz zam geldiyse malzeme fiyatlarına yüzde beş yüz zam geliyor. Bir şeyin değeri neyse onu uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

Taze balığı halka sunduklarını söyleyen Mustafa Kaplan, "Adıyaman bölgesinde deniz yok ama baraj var. Biz denizi buraya getiriyoruz. Taze balıkla ilgili balıkçı arkadaşların hepsi aynı teknolojiyi kullanıyor. Hepimizde buz makinesi var tazeliği koruyor. Akşam arabaya veriliyor sabah erken saatlerde burada oluyor. Elimizden geldiği kadar taze balığı halka sunmaktayız. Çeşitlerimiz çok denizi buraya getirmişiz. A’dan z’ye kadar bütün çeşitler bulunuyor. En çok satılan hamsi, istavrit, palamut, somon ve alabalık çeşitlerimizdir. Satılmasa da bazen isteyen oluyor diğer çeşitlerimizi bulunduruyoruz. Ek olarak pişirim, ızgara, yağda ve fırında tüm hizmetler sınırsız veriyoruz"dedi.

“Bir dürüm fiyatına üç kişilik hamsi”

"Sezonun başında eğer işler böyle giderse kapatırız diyorduk ama şimdi daha fazla satış var" diyen Kaplan, "Şimdi görüyoruz ki, geçen seneye göre satışlarımız daha fazla, insanlar alıyor. Sonuçta bu bir ihtiyaçtır her evde bulunması gerekiyor. Sağlık açısından sınırsız, hiçbir yan etkisi yok. İnsanlar alıyor fiyat konusunda fazla etkilemiyor. Biz öyle fırsatçılık da yapmıyoruz. Günü birlik neyse o örneğin yüzde on bir kar oranı uyguluyoruz. İnsanlar ayda değil haftada bir balık tüketsin isteriz. Bir kilo hamsi günü birlik 50, 60 ve 70 TL oluyor. Bir kilo hamsi alındığı zaman ortalama üç kişiye yeterli oluyor, bir dürüm parası. 60 TL ye üç kişiyi sofranda bulunduruyorsan müthiş bir şey” uygun fiyata aylık değil haftalık balık tüketileceğini belirtti.

"Balığa yüzde yüz malzemeye yüzde beş yüz zam"

Kaplan balıktan çok malzemeye zam geldiğine değinerek şöyle konuştu:

"Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde yüz oranında artış var. Malzemelerin fiyatı balık fiyatından daha fazla malzemeye zam yüzde beş yüz geliyor. Her malzeme gelişinde zam geldi diyorlar bu zam nereden geliyor bende anlamadım. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor, aynı ülke de yaşıyoruz bunu yapmamamız lazım. Bir şeyin değeri neyse onu uygulamamız gerekiyor. Deniz balığı mesela şöyle oluyor: Balık ihale ile satılıyor. Denizden az çıkarsa fiyatı yükselir, çok çıkarsa fiyatı düşer. Bizde aynı bu şekilde uyguluyoruz. Elimizden geldiği kadar sürümden para kazanarak ürünü halka sunmaktayız."

Adıyaman’da otuz yıldır bu işi yapıyoruz gerçekten balık alışkanlığının olmadığı konusunda yakınan Kaplan, "İstiyoruz ki herkes balıktan anlasın, balığın cinsini bilsin. Bizim zorlandığımız nokta balığın bilinmemesidir. Dışarıdan gelen memur arkadaşlar balığı biliyor ama Adıyamanlı vatandaşlar bilmiyor" ifadelerini kullandı.



Perre Haber Ajansı (PHA)