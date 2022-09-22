Kapalı olan köy okulları yeniden açılıyor

Adıyaman’da öğrenci yetersizliği nedeniyle kapalı olan köy okulları bir bir yeniden açılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda köy okulları yeniden eğitim öğretime açılıyor. Önceki yıllarda köy okullarında en az 10 öğrenci olma zorunluğu vardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu sayı zorunluluğu uygulamasını kaydırarak, okulun olan tüm köylerdeki ilkokulları öğrenci sayısına bakmazsınız açılması talimatını verdi. Adıyaman’da 2022-2023 eğitim öğretim yılında Adıyaman’da kapalı olan 18 köy okulu yeniden eğitime açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, bu eğitim öğretim yılında açılan Çokpınar köyü ilkokulunu ziyaret etti. Çocukların mutluluğuna şahit oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Bakanlığımızın talimatları gereği artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarımızı eğitim öğretime açabileceğiz. Bu çerçevede açtığımız Çokpınar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarımızın mutluluğuna vesile olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki sevinç bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu mutluluğa vesile olan herkese teşekkür ederim" dedi.

iha