Kapalı köy yolları tek tek açılıyor

Adıyaman’da, birkaç gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tek tek açılıyor.

Önceki gün yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle 452 köye ulaşım sağlanamadı. Durum üzerine harekete geçen İl Özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 212 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ekiplere kolaylıklar diledi.

Başkan Erdoğan, halkın mağdur olmaması için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Allah böyle fedakar gece gündüz çalışan bütün iş makinesi operatörlerimize teşekkür ediyorum. Bugünde bütün köy yollarımızı açıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Allah özel idaremizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. 7-8 Gündür yağan kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilenen köy yollarını açtık ama Allah’a şükürler olsun bereketli bir kar yağdı bugün yeniden bütün grup köy yollarına girerek çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın imdadına devamlı koşuyorlar sürekli vatandaşlar birlikte çabalıyorlar, çalışıyorlar. Gece gündüz demeden 24 saat ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Bütün ekiplerimiz şuan sahada ve saha da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

iha