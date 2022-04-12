Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Mehmet Ekinci idaresindeki 02 FN 525 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı Polisevi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan 02 AAD 057 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Ekinci yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ise kazaya karışan araçlar yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha