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Kamu personeli engelli, hamile ve emziren annelere 1 gün izin

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle kamuda çalışan engelli, hamile ve emziren kamu personellerinin 1 günlük izinli sayılacağını duyurdu.

23 Ocak 2022 Pazar 15:24
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Kamu personeli engelli, hamile ve emziren annelere 1 gün izin

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle kamuda çalışan engelli, hamile ve emziren kamu personellerinin 1 günlük izinli sayılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşlerde eğitime 24.01.2022 Pazartesi Günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de 24.01.2022 Pazartesi Günü idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha
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