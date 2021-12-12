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Kaldırım işgallerine denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor.

12 Aralık 2021 Pazar 16:29
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Kaldırım işgallerine denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımı işgal eden iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.

Sürdürülen denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de Kabahatler Kanununun 5326 Sayılı Kanununun 38. Maddesi uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi.

Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerini çözme konusunda kararlı olduklarına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar birçok noktada esnaflar tarafından işgal edildiği için halkımız büyük sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde bilgi verdi.

Vatandaşlar ise denetimlerden dolayı yetkililere teşekkür ederek, “Şehrin birçok noktasında yaşanan kaldırım işgallerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız şikayetlere kulak veren belediye yetkililerimize ve ekiplere teşekkür ediyoruz. Belediyemizin kaldırım işgalleriyle ilgili kararlı tutumuna halk olarak tam destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
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