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Kahtalı sporcular atletizm branşında 5 altın ile döndü

Adıyaman’ın Kahta Cendere MTAL Okulu öğrencileri katıldıkları atletimiz müsabakalarında farklı kategorilerde 5 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

18 Mart 2022 Cuma 09:36
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Kahtalı sporcular atletizm branşında 5 altın ile döndü

Adıyaman’ın Kahta Cendere MTAL Okulu öğrencileri katıldıkları atletimiz müsabakalarında farklı kategorilerde 5 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları kapsamında Atletizm İl Birinciliği müsabakalarında Gençler-B kategorisinden Kahta’dan katılan Kahta Cendere MTAL Okulundaki genç atletler, farklı kategorilerde 5 altın madalya ve 1 gümüş madalya ile döndü. Dereceye giren sporcular; bin 500 metrede Nurgül Yaprak 5.22 saniye ile 3 adım atlamada Zelal Falay 6.69 metre ile il birincisi oldu. Gülle atmada Sıla Akdağ 4.82 metrede, uzun atlamada Zelal Falay 3.15 metrede, Nurgül Yaprak ise 800 metrede 3.04 saniye ile il birincisi oldu. 100 metrede Elif Çetin ise 17.30 saniye ile il ikincisi oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını il protokolü tarafından verildi. Yakaladıkları başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Cendere MTAL Müdürü Enver Yılanlı, yeni ilgi alanlarını oluşturarak, öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Kahta İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ise, “Bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek Kahta Cendere MTAL sporcularımız tebrik eder, bölgede ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu müsabakalarda emeği geçen okul idarecilerimize, antrenörlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, sporcularımıza ve sporcularımızdan desteklerini esirgemeyen velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi

Kaynak: iha
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