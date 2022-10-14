Kahtalı çiftçilere tohum desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, Kahta’da 32 çiftçiye toplam 29.450 kg yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak, “Bugün il müdürlüğümüz Kırmızı Mercimek Tarımını Yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde çiftçilerimizin atıl durumda olan kıraç, kurak arazilerinde kuraklığa dayanıklı olan mercimek üretimi sağlayarak üretime kazandırmak amacıyla 32 çiftçimize yüzde 25’i çiftçi, yüzde 75’i Bakanlık katkılı yüzde 75 hibeli 29.450 kg mercimek tohumu dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan tohumların İlçemiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu.

Yapılan destekten dolayı memnuiyetini dile getiren çiftçiler ise Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

iha