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Kahta’daki parklar yenileniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, şehir içindeki park ve yeşil alanların sayısını artırırken, mevcut parkları da yenileyerek modern hale getiriyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 13:46
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Kahta’daki parklar yenileniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, şehir içindeki park ve yeşil alanların sayısını artırırken, mevcut parkları da yenileyerek modern hale getiriyor.

Kahta Belediyesi’nin ilçe genelindeki park yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tüm parklar baştan aşağı yenilendi. Çocukların parklarda huzurla oynaması, vatandaşların da ailece keyifli vakit geçirmesi için parklarda detaylı bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıldı.

Yenileme çalışmaları çerçevesinde parklarda zemin döşemelerinin tamiri yapıldı. Yıpranmış veya kırık durumda olan duvarlar, ferforjeler ve banklar tamir edilerek, boyandı. Çocuk oyun gruplarının kontrollerini yapan ekipler, sıkıntı tespit edilen oyun grubu ve fitness aletlerini onarıp, boyayarak daha kullanışlı hale getirdi. Bakımı tamamlanan tüm parklarda aydınlatma ve su tesisatlarının da kontrolü sağlanarak, sorunlar giderildi.

Park ve yeşil alanlarda çimlerin sağlıklı büyümesini ve ilçe genelindeki yeşil görüntünün sürdürülebilir olmasını amaçlayan Kahta Belediyesi, çim biçme, yabani otların temizliği ve ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Çimlerin ve ağaçların sağlıklı gelişmeleri için uygun gübreler kullanılarak gübreleme çalışmaları yapılıyor. Yeni peyzaj alanları oluşturan ekipler, yeşil alanlarda ağaç ve çalı dikimi gerçekleştiriyor. Hastalık ve zararlı böcek türlerinin ağaçlara zarar vermemesi için ilaçlama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Kaynak: iha
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