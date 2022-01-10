Kahta’daki öğrencilere, diş bakım seti dağıtıldı

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) ‘Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler’ projesi kapsamında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 956 öğrenciye diş bakım seti hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOÇEV’in ortak yürüttüğü proje kapsamında Kahta ilçesinde 13 okulda 3. Sınıf öğrencilerine diş fırçalamanın sağlık bakımdan önemli olduğu ve kolaylığı anlatıldı.

Proje kapsamında diş hekimleri tarafından öğretmenlere eğitim verildi. Eğitim alan öğretmenler ağız ve diş bakımı hakkında öğrencilere eğitim verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Kubilay İlkokulunda gerçekleşen diş bakım setinin hediye edildiği törene katıldı.

Gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, her gün düzenli bir şekilde dişlerin fırçalanması gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

iha