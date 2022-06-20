Kahta’da ’Yaz Kur’an Kursu Eğitim Semineri’ düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde ilçede görev yapan Kur’an Kursu öğreticileri, imam-hatip ve müezzin kayyımlara yönelik seminer düzenlendi.

Kahta İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, kurslarda yapılacak eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması için nasıl faaliyetler yapılabileceği anlatılırken öte yandan da ne gibi program ve materyallerden istifade edilebileceği, öğrencilerde sosyal medya bağımlılığı ve din eğitiminde eğitici oyunlar anlatıldı.

İlçe Müftülüğü personellerinden Şube Müdürü Bilal Soyhan, Vaiz Turgut Karataş diğer öğreticilerin konuşmalarının ardından konuşan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, özellikle çocukların yüreklerine dokunmayı ihmal etmemelerini istedi.

Müftü Rıfat Çevik, “Bu yıl, Kur’an kurslarımız 27 Haziran ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arası eğitim verecek. Sizin vereceğiniz bilgilerin çocukların gelecekteki hayatına yön vereceğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle çocukların yüreklerine dokunmayı ihmal etmeyin. Vatandaşlarımızın bir kısmı yaz kurslarında aldığı eğitimle hayatını sürdürmektedir. Kurslarımıza ilk defa gelen öğrencimiz olduğu gibi daha önceki yıllarda da gelmiş olabilirler. Öğrencilerimize gerekli titizliği gösterelim. Bazen olumlu ya da olumsuz bir hareketimiz ömür boyu öğrencimizi etkileyebiliyor. Hem maddi hem de manevi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerini verelim. Yaz kurslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu

Kahta Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerlere Yaz Kur’an kurslarında görev alacak Kur’an Kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım olarak görev yapan ve fahri öğreticiler katıldı.

iha