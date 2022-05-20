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Kahta’da yabancı dil festivali düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geleneksel Yabancı Dil Festivali düzenlendi.

20 Mayıs 2022 Cuma 17:04
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Kahta’da yabancı dil festivali düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geleneksel Yabancı Dil Festivali düzenlendi.

Kahta Gazi Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen Geleneksel İngilizce Dil Festivalinde öğrenciler; İngilizce şarkı, topluluk önünde konuşma ve oynadıkları İngilizce skeçler ile yabancı dil öğrenmenin kolaylığını gösterdi.

İngilizce Dil Festivalinin birinci basamağında öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen İngilizce kitapları okuduktan sonra Kubilay İlkokulunda sınava girerek bilgilerini test etti. Yabancı dil bilincini oluşturmak adına düzenlenen İngilizce Dil Festivalinin 2. Basamağına katılan öğrenciler; öğrendikleri İngilizce dili ile topluluk önünde konuşma, İngilizce şarkı ve İngilizce skeçlerle birlikte sahne performansını birleştirerek yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin, öğrendiği yabancı dili kullanma becerisinden ve bunu sahnede izlemekten duydukları gururu ifade eden izleyiciler, zaman zaman heyecanlı dakikalar yaşadı. Bir dil bir insan sloganıyla hayat felsefesini zenginleştirmek için yeni dillerin öğrenilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Öğrenilen yeni diller sayesinde dünyadan habersiz kalmamış; birçok ülkenin sosyal, kültürel, faaliyetlerini kendi dillerinden keşfetmiş oluruz. Yeni bilgiler öğrenmek adına yeni dillerin öğrenilmesi eğitim açısından da çok önemlidir. Özellikle evrensel bir dil olan İngilizcenin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan bu tür etkinlikler öğrencilerimize büyük katkı sağlamaktadır. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Proje Koordinatörü Yunus Yücel, Rıdvan Güllü ve görev alan değerli öğretmenlerimizle bu güzel projeye katılım sağlayan öğrencilere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.

Kaynak: iha
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