Kahta’da üzüm hoşafı dağıtıldı

Adıyaman’ın Kahta Vali Özbilgin İlkokulu’nda 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın yıldönümü dolayısıyla, yokluk içinde savaşan askerleri anlamak ve anmak için öğrencilere üzüm hoşafı dağıtıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Savaşı’nın 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kahta Vali Özbilgin İlkokulu’nda öğrencilerin Çanakkale ruhunu daha iyi yaşamaları adına öğrencilere, Çanakkale Savaşı’nda çok zor şartlarda savaşan askerlerin bir öğünde yedikleri üzüm hoşafı ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Nazif Erkut: “Aslında Çanakkale Savaşı yerine büyük bir destan hikayesi demek daha doğrudur. Çünkü ’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emri ile savaşa koşan çocuk askerlerin, 276 kiloluk bombayı tek başına kaldıran Seyit Onbaşı şehitlerimizin vatan sevgisi büyük bir destan yazdı. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan, en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 107.yıldönümü nedeniyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale ruhunu öğrencilerimize aşılatmak için yokluklar içinde destansı bir mücadele ortaya koyan kahraman askerlerimizin savaş öğünlerinden olan üzüm hoşafını öğrencilerimize ikram etmek istedik. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz” dedi.

Düzenlenen programın sonunda tüm öğrenci ve öğretmenlere üzüm hoşafı ikram edildi.

iha