Kahta’da şiir pınarı etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Yahya Kemal İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 2. geleneksel Şiir Pınarı etkinliği düzenlendi.

İlçede ilkokul düzeyinde yapılan ilk program olma özelliğini taşıyan etkinlik, Kahta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öğrenci ve velilerin yoğun katılım sağladığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Şiir Pınarı etkinliğinin amacına dikkat çeken Okul Rehber Öğretmeni Osman Duran, “Program ilçede şiir ve koro olarak ilkokul düzeyinde ilk defa okulumuzca yapılmıştır. Bu sene ikincisi düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Şiir Pınarı’nın ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızın amacı öğrencilerimizin özgüvenlerini, arkadaşlarıyla işbirliklerini ve sanata olan ilgilerini artırmaktır. Bu programı yaparak amacımıza ulaştığımızı gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Öğrencilerimize aynı zaman da Yahya Kemal İlkokulu’ndan mezun olurken hatıralarında güzel bir anı olsun istedik. Öğrenci ve velilerden aldığımız yorumlara baktığımızda bunu da başardığımızı görmek bizi mutlu etmiştir” dedi.

Okul Müdürü Ali Yıldız ise, “Arkadaşlar projelerinden bahsettiklerinde ilkokul öğrencilerinin bu işin altında kalkıp kalkamayacağı soru işaretleri vardı. İdare olarak arkadaşların yanında olduklarını ve işin üstesinden geleceklerini her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Program ile birlikte yüreği ve inancı olan herkesin başarabileceğini gördük. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim” diye konuştu.

Program öğrencilerin okuduğu şiir ve türkülerle sona erdi.

iha