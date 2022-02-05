Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kahta Baraj Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Furkan Güngör (22) yönetimindeki 02 DC 112 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Berkcan Reçber (20) ve Umut Güngör (23) ve yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yarılılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

iha