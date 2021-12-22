Kahta’da ‘Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri’ konferansı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Bilim Sanat Merkezinde ( BİLSEM) ‘Öğrenme ve Öğretme Süreçleri’ konulu konferans düzenlendi.

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik düzenlen programda Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kara, öğrenme ve öğretmenin pratik yolları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Ahmet Kara, öğrenmenin nasıl oluştuğu, öğrenmede etkili olan faktörlerin neler olduğu ve en iyi öğrenme ortamının nasıl olması gerektiği hakkında deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularına cevap verdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, Prof. Dr. Ahmet Kara başta olmak üzere programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mahmut Serkan Yerli ile okul idaresine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram tarafından Prof. Dr. Ahmet Kara’ya teşekkür plaketi ve teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona erdi.

Kahta BİLSEM Konferans Salonunda düzenlenen programa, öğrenci ve veliler katıldı.

iha