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Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ilk defa Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi.

01 Nisan 2022 Cuma 19:17
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Kahta’da "Nemrut Badem Çiçeği Festivali" düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ilk defa Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi.

Festival, sabah saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Bağözü köyündeki badem bahçelerinin gezilmesiyle başladı. Öğleden sonra tarihi Cendere Köprüsü’nde devam eden festival, Şef Ahmet Güzelyağdöken tarafından hazırlanan bademli keşkek ikramı, Prof. Dr. Ahmet Tel tarafından botanik turizmde bademin önemi konulu söyleşi, Dr. Ülkümen Rodoplu tarafından sunulan badem ve kalp sağlığı konulu söyleşi ve Şirin Pancaroğlu tarafından konser verildi.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “Güneşin en güzel doğduğu ve battığı ve bademin en iyi yetiştiği Adıyaman’ın Kahta ilçesine birinci Badem Çiçeği Festivali’ni şu an gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz bahçe gezisi, devamında Cendere Köprüsü’nde müzik eşliğinde ünlü aşçıların katıldığı Bademli Yemekleri ve söyleşilerle devam eden çok güzel bir etkinlik” dedi.

Festivalle ilgili açıklama yapan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Festivalimizi, bölgemizde özellikle tarımsal anlamda müthiş bir değer olan badem üzerine geliştirdik. Ayrıca bugün de Nemrut Dağı yolunun açılış gününe denk getirdik. Festivalimizin içeriği gerçekten çok zengindi. Bademin keşkek yemeğini de ziyaretçilerimize sunduk. Üniversitedeki hocalarımız badem üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Bundan sonraki festivallerle hem bölgemizi hem de bademimizi tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri Adıyaman’a davet eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bugün Badem Çiçeği Festivalini gerçekleştiriyoruz. Dün de Nemrut Dağı yolunu açtık. Bugün Nemrut Dağı dünyanın 8. Harikası. Bütün dünyada turist çekiyor. Çok değerli bir hazinemiz. Dün itibari ile yolunu açtık. Bütün dünyadaki ve ülkemizdeki turistleri Adıyaman’a Nemrut’a davet ediyorum” dedi.

Kahta’nın, badem üretiminde hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir noktada olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise böyle festivallerle bunun daha da güzel yerlere ulaşacağını söyledi.Festival sonrası Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: iha
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