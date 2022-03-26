Kahta’da istişare toplantısı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Kahta ilçesinde görev yapan okul müdürleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında düzenlen istişare toplantısında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapılarak kültürel, sportif ve akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çok okuyan çok gezer projesi hakkında okul müdürlerine bilgi veren Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, “İlimize geldiğimiz günden beri öğretmenlere, öğrencilere, velilere dokunan projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Hayata geçirdiğimiz projelerden bir diğeri ise ‘Çok okuyan çok gezer’ projesidir. Bu proje sonunda en az 200 öğrencimizi İstanbul gezisine götürmeyi planlıyoruz. Projeyle birlikte en az 60 binin öğrencimize kitap okuma alışkanlığı kazandıracağımıza inancım tamdır” diye konuştu.

İstişare toplantısı, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okul müdürlerinin talep ve dileklerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısına, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, ilçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şube müdürleri ve kurum müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Toplantı sonunda Şehit Mehmet Özbek İlkokulunu ziyaret eden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerle sohbet ederek kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

iha