Kahta’da 28 Şubat konferansı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ‘28 Şubat Postmodern Darbe’ konferansı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun konuşmaları ve 28 Şubat konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Turanlı, “Rabbim bir daha böyle darbeler yaşatmasın. Programa konuşmacı olarak katılan Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, zihinlerde kara bir leke olarak kalan 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin yıldönümünde konuklara yapmış olduğu etkili ve bir o kadar da anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadır’a, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye, İlçe Kaymakamımız Selami Korkutata’ya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz’a, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran’e, ilçe başkanlarımıza, protokol üyelerimize, muhtarlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi.

Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, konuşması sona eren Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’na hediye taktim etti.

iha