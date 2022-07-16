Kahta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü programı Kahta Merkez Ulu Cami’de okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde canlarını feda ederek vatana sahip çıkan aziz şehitler için okunan mevlit programından sonra Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret etti. Daha sonra Kahta 100. Yıl Parkı’ndaki 15 Temmuz temalı resim sergisine katılan Kaymakam Selami Korkutata ve beraberindeki heyet, emeği geçenlere teker teker teşekkür etti.

Kahta Ebu Sadık Parkı etkinlik alanında başlayan programda Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Okunan çeşitli şiirler ve ilahilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi canlı olarak katılımcılara izletildi. Etkinlik alanında günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, millet iradesine darbe vurmak isteyen dahili ve harici düşmanların, milletin azim ve kararlı duruşu ile büyük bir bozguna uğratıldığını söyledi.

Kaymakam Korkutata, “Millet iradesine darbe vurmak isteyen dahili ve harici düşmanlar milletin azim ve kararlı duruşu ile büyük bir bozguna uğratılmış, memleket kanlı 15 Temmuz gecesi her bir ferdiyle, Şark’tan Garb’a kadar 2. kurtuluş mücadelesi vererek vatan toprağını muhafaza ve müdafaa etmiştir" dedi.

Millet iradesine vurulmak istenen darbeyi milletin destansı bir mücadele ile bertaraf ettiğini de söyleyen Kaymakam Selami Korkutata, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına, milletimizin kardeşliğine dokunan eller Çanakkale’de, kurtuluş harbinde nasıl kırıldıysa 15 Temmuz gecesi aynı hislerle, aynı birliktelik ruhuyla tekrar kırılmıştır. Bu ülke topraklarında Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar, Ömer Halisdemirler asla bitmedi ve bitmeyecek. Bu münasebetle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun" diye konuştu.

Ebu Sadık Parkı’nda düzenlenen program saat 00.13’te okunan sela ve akabinde yapılan dua ile sona erdi.

iha